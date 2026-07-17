Столичный аэропорт Домодедово временно изменил режим работы в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Накануне в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росаваиции уточнили, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

Ранее аэропорт в Китае стал популярным из-за кошек, которых приютил.