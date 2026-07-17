С 1 сентября в российских школах появятся два новых предмета

Минпросвещения РФ разделит «Основы безопасности и защиты родины» на два курса

Минпросвещения России предложило с 1 сентября 2026 года разделить школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) на два самостоятельных обязательных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, обновленная программа будет ориентирована на практические навыки, которые помогут школьникам действовать в различных жизненных ситуациях — дома, в городе, на природе и в цифровой среде, а также сформируют ответственное отношение к вопросам безопасности страны.

Каждый из двух курсов рассчитан на 34 учебных часа. По данным министерства, такая структура обеспечит непрерывное изучение предмета в основной школе и преемственность обучения в старших классах.

Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года для учащихся, которые перейдут в 8-й класс или будут приняты в 10-й класс в 2026/27 учебном году.

До этого сообщалось, что с 1 сентября для учеников первых классов полностью отменяются домашние задания.

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