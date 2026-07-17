В России призвали ввести специальный правовой статус для блогеров

РАНХиГС: для блогеров нужно ввести специальный правовой статус в России

Сегодня в России нужно ввести специальный правовой статус для блогеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РАНХиГС.

«Эксперты Президентской академии предложили ввести в России специальный правовой статус для блогеров, основанный на риск-ориентированном подходе. Авторов контента необходимо разделить на три категории — экспертные, новостные и развлекательные — с разными требованиями к квалификации, контролю и ответственности», — говорится в сообщении вуза.

В РАНХиГС добавили, что действующее законодательство не учитывает способность блогеров оказывать влияние на формирование общественного мнения. В частности, информация, предоставляемая ими, может вызвать угрозу нарушения прав граждан, считают в академии.

Вуз предложил ввести предварительный контроль, обязательные квалификационные требования для блогеров (подтверждения опыта или диплома) и обязательное членство в саморегулируемых организациях. По мнению академии, непрофессиональные рекомендации в области медицины, права, финансов и так далее могут нанести прямой ущерб имуществу, здоровью и жизни.

Ранее эксперт назвал признаки финансового блогера-шарлатана.