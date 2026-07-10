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Бизнес

Эксперт назвал признаки финансового блогера-шарлатана

Эксперт НИФИ Минфина Модель: финансовый блогер-шарлатан гарантирует прибыль
Morkovka1979/Shutterstock/FOTODOM

Финансовому блогеру не стоит доверять деньги, если он обещает гарантированную прибыль, давит срочностью и не говорит о рисках. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель.

По его словам, соцсети переполнены предложениями «научиться инвестировать за выходные» или «получать пассивный доход с гарантией». Однако у псевдоэкспертов есть несколько заметных признаков, подчеркнул Модель.

Первый признак — отсутствие подтвержденной квалификации. Настоящий специалист открыто говорит об образовании, опыте, источниках знаний и подкрепляет выводы расчетами, а не общими фразами, сказал эксперт.

Второй тревожный сигнал — агрессивные продажи. Фразы вроде «остались последние места» или «цена вырастет завтра» чаще говорят не об экспертизе, а о попытке быстро продать курс, уточнил Модель.

Также стоит насторожиться, если блогер закрывает комментарии, показывает только восторженные отзывы, навязчиво демонстрирует роскошную жизнь или продает «закрытый клуб» с готовыми инвестиционными сигналами, предупредил эксперт.

«Любые обещания гарантированной прибыли, сверхдоходности и быстрого улучшения финансового положения — прямой признак шарлатанства. На финансовых рынках доходность не может быть гарантированной», — отметил Модель.

Эксперт посоветовал проверять квалификацию блогера через открытые источники, изучать независимые отзывы и помнить: грамотный специалист всегда говорит не только о возможностях, но и о рисках.

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