Житель Тюменской области надругался над юной соседкой с задержкой в развитии

В Тюменской области мужчину осудили по делу о педофилии, сообщили в пресс-службе судов региона.

Как следует из материалов дела, мужчина совершил преступление в отношении девочки, которая проживала с ним в одном доме и в силу возраста и особенностей развития не могла в полной мере осознавать происходящее и сопротивляться.

Его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней с использованием ее беспомощного состояния (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ). В суде мужчина полностью признал вину, но от дачи показаний отказался.

При вынесении приговора суд учел тяжесть преступления, а также смягчающие обстоятельства, и назначил фигуранту 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и еще 1 год 6 месяцев ограничения свободы. Кроме того, с осужденного взыскали 200 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Ранее в Нидерландах педофил устроился работать в школу и надругался над детьми.