В роддоме медсестра обманула семью и похитила новорожденного в сумке

Медсестра из Бразилии была арестована после попытки похитить ребенка из заведения, в котором работала. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, медработница по имени Ауресилия де Соуза находилась в отпуске, но все равно надела свою форму и пришла в роддом. Женщина зашла в палату к одной из недавно родивших пациенток и заявила, что у него нужно взять анализ.

В этот момент рядом находилась тетя младенца. Пока сестра отдыхала, она, держа новорожденного на руках, направилась за де Соузой. Около одного из кабинетов медработница попросила передать ребенка и подождать снаружи.

«Хотя я отдала ей ребенка, у меня уже было плохое предчувствие», – рассказала тетя младенца.

Получив новорожденного, в кабинете де Соуза сняла форму, положила ребенка в свою сумку и вышла из кабинета. В этот момент ее заметила тетя новорожденного и попыталась остановить.

Позже выяснилось, что де Соуза соврала семье о том, что беременна. Дома у нее обнаружили комнату, обустроенную для ребенка, а также подгузники и другие необходимые для ухода вещи.

Медсестру задержали. По словам адвоката, у нее шизофрения и она не понимала опасности своих действий. В полиции заявили, что проблемы с психическим здоровьем не станут основанием для снятия ответственности.

Ранее сообщалось, что женщина родила ребенка на унитазе и затолкала его в канализационный слив.