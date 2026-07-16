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Общество

В США ищут источник вспышки «взрывной» диареи

Белый дом: власти США ищут источник вспышки «взрывной» диареи в стране
Минобороны России

Белый дом внимательно отслеживает ситуацию, связанную со вспышкой «взрывной» диареи в Соединенных Штатах, и активно работает над выяснением источника ее распространения, сообщила пресс-секретарь президента страны Каролин Левитт. Ее заявление опубликовано на странице Белого дома в соцсети X.

«Я принимала участие в совещаниях, посвященных этой проблеме, и могу заверить, что Белый дом держит ситуацию под контролем», — отметила Левитт на пресс-брифинге.

Она также добавила, что власти занимаются улучшением методов диагностики заболевания, разработкой рекомендаций по его профилактике и поиском источников вспышки.

В июле сообщалось о вспышке в штате Мичиган циклоспороза — паразитарной инфекции, вызывающей «взрывную» диарею. Заболевание, как правило, не представляет серьезной угрозы для жизни и может лечиться антибиотиками. Его вспышки чаще всего наблюдаются весной и летом. Патоген распространяется через зараженные свежие овощи и фрукты, которые были промыты или обработаны водой, содержащей паразита. В Мичигане зарегистрировано более 2,6 тысячи случаев из примерно трех тысяч по всей стране.

Ранее россиян предупредили об одной из самых частых болезней путешественников.

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