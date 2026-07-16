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Экс-директора Popcorn Books обвинили в создании красного и желтого списков книг

Экс-директору Popcorn Books Протопопову вменяют создание списков ЛГБТ-литературы
Shutterstock

Бывшему директору издательства Popcorn Books Дмитрию Протопопову, обвиняемому в вовлечении в деятельность экстремистской организации и участии в ней, вменяют создание внутренней классификации издаваемой литературы с разделением на «красный» и «желтый» списки. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг Замоскворецкий суд Москвы в особом порядке приступил к рассмотрению уголовного дела Протопопова. Согласно оглашенному обвинительному заключению, в «красный список» вошли произведения с центральной темой нетрадиционных отношений, а в «жёлтый» — книги с менее выраженным соответствующим содержанием.

По информации суда, Протопопов действовал в составе группы с бывшим директором по продажам Popcorn Books Павлом Ивановым (признан в РФ иностранным агентом) и экс-руководителем отдела продаж издательства «Эксмо» Артемом Вахляевым. Из обвинительного заключения следует, что, несмотря на признание движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) экстремистским и его запрет на территории России, фигуранты организовали сбыт запрещенной литературы, в том числе несовершеннолетним.

В ходе судебного заседания Протопопов полностью признал вину.

В апреле стало известно, что Протопопов заключил сделку со следствием по уголовному делу об экстремизме. Фигурантами дела также стали топ-менеджеры издательства «Эксмо». Показания на них дали экс-сотрудники Popcorn Books.

Ранее суд в Москве приговорил бывшего сотрудника Popcorn Books к четырем годам условно.

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