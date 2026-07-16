Стал известен состав женской сборной по водному поло на финал Кубка мира в Австралии

На финал Кубка мира по водному поло в Сидней отправятся 15 ватерполисток из России

Федерация водных видов спорта России объявила состав женской сборной России по водному поло на финал Кубка мира. Об этом сообщается в Telegram-канале федерации.

Отмечается, что пятнадцать лучших ватерполисток России отправятся в Австралию для участия в финале первенства мира, которое пройдет в Сиднее с 22 по 26 июля.

Вратарями сборной стали Диана Хамраева и Эльвира Карнаух. Полевыми игроками назначили Марию Макарову, Екатерину Прокофьеву (капитана команды), Маргариту Пыстину, Дарью Савченко, Полину Попову, Анну Арбузову, Ольгу Лупиногину, Викторию Гуськову, Анису Шарафутдинову, Беллу Маркоч, Владиславу Нечаеву, Анастасию Адикову, Дарью Клюеву.

Главным тренером команды утвердили Сергея Маркоча. В тренерский штаб вошли Иван Комаров, Евгений Трубецкой, Александр Осипенко.

Первую игру на турнире российские ватерполистки проведут 22 июля. Соперником станет сборная Нидерландов.