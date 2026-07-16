Подросток из Петербурга впал в кому после попадания детали катера в голову

17-летний подросток из Петербурга оказался в больнице после дня на подработке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на причале, куда несовершеннолетний по имени Виктор устроился трудиться. В день произошедшего от одного из катеров оторвался трос вместе с металлической скобой для крепления предмета. Устройство попало подростку в голову. В этот момент он был без каски.

«Ему раздробило череп и разорвало глаз», – сообщается в публикации.

На данный момент Виктор в коме. Его состояние медики оценивают как тяжелое. Он уже перенес операцию, во время которой ему удалили часть мозга. Процесс занял шесть часов. Медики продолжают оказывать ему всю необходимую помощь.

На ситуацию обратили внимание следователи. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что россиянин пережил трепанацию черепа и впал в кому после ДТП во Вьетнаме.