Врач объяснила, почему волосы быстро пачкаются и можно ли это изменить

Главный виновник быстро пачкающихся волос — себум, жировой секрет сальных желез кожи головы. Об этом «Газете.Ru» рассказала трихолог Скандинавского Центра Здоровья Анна Матвеева.

Себум защищает волосы от пересыхания и удерживает влагу. Когда его в норме, волосы выглядят ухоженными. Когда железы работают слишком активно, волосы у корней слипаются уже через несколько часов после мытья.

«Скорость выделения себума на 60–70% определяется генами. Если у родителей волосы быстро жирнели, у ребёнка будет так же. Изменить эту базу нельзя, но можно скорректировать факторы, которые усиливают работу желез», — объясняет Матвеева.

Второй фактор — гормоны. Андрогены напрямую стимулируют сальные железы. У подростков, у женщин во второй фазе цикла, при синдроме поликистозных яичников волосы становятся жирнее. Третий фактор — стресс и недосып. Хронический стресс повышает кортизол, который активирует андрогены. В периоды экзаменов и дедлайнов жирность заметно растет.

Отдельный пункт — питание. Диета с большим количеством быстрых углеводов и трансжиров поднимает инсулин, а тот стимулирует сальные железы. Снижение сахара и сладкой выпечки за 2–3 месяца дает заметный эффект.

«Очень частая ошибка — мыть голову слишком часто и агрессивными шампунями. Кожа отвечает компенсаторным выбросом ещё большего количества себума. Получается замкнутый круг: чем чаще моешь — тем быстрее жирнеет», — заявила врач.

Матвеева советует использовать мягкие шампуни без сульфатов SLS и SLES, мыть голову теплой водой, делать бережный массаж пальцами без ногтей. Жесткая водопроводная вода тоже вносит вклад: соли кальция и магния плохо смывают шампунь, забивают чешуйки кутикулы.

Из работающих компонентов в шампунях трихолог выделяет цинк пиритион — он снижает активность сальных желез и борется с грибком. Салициловая кислота растворяет избыток кожного сала. Ниацинамид улучшает кожный барьер. Для длительного использования лучше всего работают шампуни с цинком пиритионом или кетоконазолом.

Отдельный совет — не трогать волосы в течение дня. Привычка постоянно поправлять челку или чесать голову ускоряет зажиривание. Расчёска должна быть чистой, ходить по ней стоит от середины длины, а не от корней.

«Радикально перестроить тип кожи головы нельзя — это генетика. Но грамотным уходом, нормализацией сна и разумным питанием можно перевести голову из режима «жирная к вечеру» в режим «свежая 2 дня». Если ничто не помогает, стоит проверить гормональный профиль и щитовидную железу», — подытожила Матвеева.

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