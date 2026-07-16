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Россиян предупредили, почему нельзя проводить весь день в наушниках

Врач Кутателадзе: наушники на протяжении всего дня могут привести к тугоухости
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Многие проводят в наушниках целый день. Это может привести к нейросенсорной тугоухости, снижению разборчивости речи и наружному отиту, рассказала «Газете.Ru» врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Екатерина Кутателадзе.

По словам специалиста, опасность заключается не только в громкости, но и в продолжительности использования. Даже умеренный звук при длительном воздействии может негативно влиять на слух. Главная проблема заключается в постоянной нагрузке на слуховой аппарат.

«Во внутреннем ухе находятся чувствительные волосковые клетки, которые преобразуют звуковые колебания в нервные импульсы. Если они регулярно подвергаются воздействию громкого или длительного звука, постепенно развивается нейросенсорная тугоухость — снижение слуха», — объяснила Кутателадзе.

Как отметила врач, особенно опасна привычка увеличивать громкость в шумной обстановке. В метро, общественном транспорте или на улице человек нередко слушает музыку на уровне 80–100 дБ и выше, тогда как безопасным считается уровень около 60% от максимальной громкости устройства. Чем выше громкость, тем меньше должно быть время прослушивания.

«Если человек находится в наушниках практически весь рабочий день, слуховая система не успевает отдыхать. Со временем могут появиться шум или звон в ушах, ощущение заложенности, снижение разборчивости речи, особенно в шумных помещениях. Эти симптомы могут быть первыми признаками повреждения слухового анализатора», — рассказала специалист.

Кроме того, врач обратила внимание на особенности внутриканальных наушников. Они располагаются непосредственно в слуховом проходе и создают эффект «закрытого пространства». При длительном ношении повышаются влажность и температура кожи, что способствует раздражению и увеличивает риск развития наружного отита.

Чтобы снизить риск проблем со слухом, специалист рекомендует соблюдать простое правило 60/60.

«Стоит слушать музыку не громче 60% от максимальной громкости устройства и не более 60 минут подряд, после чего делать перерыв. Если приходится пользоваться наушниками несколько часов в день, лучше выбирать полноразмерные модели с системой активного шумоподавления — они позволяют комфортно слушать звук на меньшей громкости», — посоветовала врач.

Она также подчеркнула, что некоторые симптомы требуют особого внимания. Если после снятия наушников появляется звон в ушах, ощущение приглушенного слуха или приходится переспрашивать собеседников, это уже повод снизить громкость и обратиться к врачу-оториноларингологу.

Ранее россиянам рассказали, почему нельзя использовать чужие наушники.

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