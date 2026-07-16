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Общество

Психолог рассказала, почему человеку сложно отдыхать без чувства вины

Психолог Софьянова: человеку может быть сложно отдыхать из-за воспитания
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня людям становится все сложнее позволить себе полноценно отдохнуть, поскольку бездействие воспринимается как бессмысленная трата времени, вызывающая тревогу. Причинами такого состояния становятся работа мозга, особенности современной среды, а также воспитание. Об этом газете «Известия» рассказала кризисный и семейный психолог, онкопсихолог, супервизор Ольга Софьянова.

Специалист объяснила, что каждая новая выполненная задача дарит человеку чувство удовлетворения, к которому мозг привыкает и начинает требовать его снова. Также постоянная занятость может быть способом избежать уединения с собственными мыслями и эмоциями. При этом если человек отдыхает, он может столкнуться с тревогой и неудовлетворенностью своей жизнью.

По словам психолога, еще одна причина может крыться в особенностях воспитания. Человек может в детстве получить установку, согласно которой его ценность зависит от достижений и полезности. В итоге отдых во взрослом возрасте начинает восприниматься как сигнал о бездействии и недостаточной продуктивности.

Кроме того, влияние оказывает и цифровая среда. Сегодня большая часть свободного времени занята использованием смартфона и приложениями, которые стремятся удержать внимание пользователя как можно дольше.

Однако эксперт предупредила, что стремление постоянно оставаться продуктивным может обернуться эмоциональным выгоранием. Человеческому организму важен баланс между нагрузкой и временем на восстановление, а отсутствие отдыха повышает уровень стресса, ухудшает качество сна и негативно отражается на психическом состоянии.

«Устойчивая опора — это когда я знаю, что имею ценность сам по себе, а не только тогда, когда я что-то произвожу и делаю», — подытожила Софьянова.

Психолог Екатерина Кольцова до этого говорила, что забыть о рабочих задачах во время отпуска поможет лишь отдых продолжительностью в 14 дней, поскольку полное переключение на новую роль происходит только на седьмые сутки. По словам специалиста, только к этому времени работнику удается расслабиться.

Ранее психолог назвала лучшие способы разгрузить мозг.

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