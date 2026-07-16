Психолог рассказала, почему человеку сложно отдыхать без чувства вины

Сегодня людям становится все сложнее позволить себе полноценно отдохнуть, поскольку бездействие воспринимается как бессмысленная трата времени, вызывающая тревогу. Причинами такого состояния становятся работа мозга, особенности современной среды, а также воспитание. Об этом газете «Известия» рассказала кризисный и семейный психолог, онкопсихолог, супервизор Ольга Софьянова.

Специалист объяснила, что каждая новая выполненная задача дарит человеку чувство удовлетворения, к которому мозг привыкает и начинает требовать его снова. Также постоянная занятость может быть способом избежать уединения с собственными мыслями и эмоциями. При этом если человек отдыхает, он может столкнуться с тревогой и неудовлетворенностью своей жизнью.

По словам психолога, еще одна причина может крыться в особенностях воспитания. Человек может в детстве получить установку, согласно которой его ценность зависит от достижений и полезности. В итоге отдых во взрослом возрасте начинает восприниматься как сигнал о бездействии и недостаточной продуктивности.

Кроме того, влияние оказывает и цифровая среда. Сегодня большая часть свободного времени занята использованием смартфона и приложениями, которые стремятся удержать внимание пользователя как можно дольше.

Однако эксперт предупредила, что стремление постоянно оставаться продуктивным может обернуться эмоциональным выгоранием. Человеческому организму важен баланс между нагрузкой и временем на восстановление, а отсутствие отдыха повышает уровень стресса, ухудшает качество сна и негативно отражается на психическом состоянии.

«Устойчивая опора — это когда я знаю, что имею ценность сам по себе, а не только тогда, когда я что-то произвожу и делаю», — подытожила Софьянова.

Психолог Екатерина Кольцова до этого говорила, что забыть о рабочих задачах во время отпуска поможет лишь отдых продолжительностью в 14 дней, поскольку полное переключение на новую роль происходит только на седьмые сутки. По словам специалиста, только к этому времени работнику удается расслабиться.

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