«Отпуск мечты» закончился для мужчины комой

«Отпуск мечты» в Таиланде закончился для британца комой, пишет Mirror.

Британец Фрейзер Дербишир, отдыхавший в Бангкоке, впал в кому и борется за жизнь в местной больнице. Его нашли без сознания в гостиничном номере. Врачи диагностировали у него сепсис и тяжелую инфекцию сердечного клапана, которая распространилась на мозг. Причина инфекции пока неизвестна. Возможно, порез или укус насекомого.

Фрейзер отправился в Таиланд с другом и был полностью здоров. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ, его родители прилетели из Великобритании и находятся у постели сына. По словам родственников, он слегка пошевелил глазами, что дает надежду на восстановление.

Мужчине срочно нужна операция на открытом сердце стоимостью около £11 тысяч, но у Дербишира нет медицинской страховки. Семья запустила онлайн-сбор средств. За несколько дней удалось собрать более £6000, однако окончательная сумма может быть значительно выше.

Ранее мужчина потерял ноги и четыре пальца после отпуска в Италии.