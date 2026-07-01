Пьяный россиянин помогал подруге попасть домой и обокрал ее соседей

В Якутии мужчина залез через открытое окно в чужую квартиру и украл ювелирку

Житель Якутии забрался через окно в чужую квартиру и украл ювелирные изделия. Об этом сообщает УМВД республики.

За день до происшествия подозреваемый помогал своей подруге открыть заевшую входную дверь. Чтобы попасть в квартиру, он залез через окно, которое для него открыла хозяйка.

На следующий день мужчина снова пришел в гости к подруге, но перепутал окна и залез в соседнюю квартиру. Хозяев дома не было, и он похитил золотое кольцо и цепочку с крестом. Украшения он продал, а деньги потратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту может грозить до 6 лет колонии.

До этого безработный украл деньги и украшения из гостиницы в центре Петербурга. 37-летняя сотрудница отеля сообщила о пропаже $12,8 тыс. и украшений, которые хранились в металлическом ящике в комнате для персонала. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Новосибирске мужчина выбил дверь супермаркета ради шоколадок и энергетиков.