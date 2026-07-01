Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Общество

Пьяный россиянин помогал подруге попасть домой и обокрал ее соседей

В Якутии мужчина залез через открытое окно в чужую квартиру и украл ювелирку
Shutterstock

Житель Якутии забрался через окно в чужую квартиру и украл ювелирные изделия. Об этом сообщает УМВД республики.

За день до происшествия подозреваемый помогал своей подруге открыть заевшую входную дверь. Чтобы попасть в квартиру, он залез через окно, которое для него открыла хозяйка.

На следующий день мужчина снова пришел в гости к подруге, но перепутал окна и залез в соседнюю квартиру. Хозяев дома не было, и он похитил золотое кольцо и цепочку с крестом. Украшения он продал, а деньги потратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту может грозить до 6 лет колонии.

До этого безработный украл деньги и украшения из гостиницы в центре Петербурга. 37-летняя сотрудница отеля сообщила о пропаже $12,8 тыс. и украшений, которые хранились в металлическом ящике в комнате для персонала. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Новосибирске мужчина выбил дверь супермаркета ради шоколадок и энергетиков.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кофе и газировки загонят в ловушку. Почему в жару спасают не все напитки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!