В Армавире неизвестный отбирал у детей игрушки и угрожал родителям

В Краснодарском крае полиция устанавливает личность мужчины, который устроил дебош на детской площадке и швырял в детей игрушки. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в микрорайоне «Родина», по данным Telegram-канала «ЧП Армавир», мужчина ворвался на площадку, стал силой отбирать у детей игрушки и бросил мяч в голову маленькой девочке. Когда матери попытались заступиться, он начал угрожать им.

При упоминании полиции мужчина сбежал, но через несколько минут вернулся. Успокоить его смог только случайный прохожий. В региональном МВД проводят проверку произошедшего, личность мужчины устанавливается.

До этого неизвестный пытался похитить трехлетнего мальчика с детской площадки в Воронеже. Мужчина в черном в бейсболке, подошел к ребенку, взял его за руку и попытался увести. Незнакомца заметила местная жительница, мужчина отпустил мальчика и поспешно скрылся. По факту произошедшего проводится проверка

Ранее мужчина открыл стрельбу возле детской площадки в Хабаровском крае.