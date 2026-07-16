Россиян предостерегли от использования стеклянных ложек и трубочек

Не стоит использовать стеклянные ложки и трубочки для напитков, — осколки могут поранить полость рта, желудок и кишечник. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

«Стекло — материал хрупкий. Оно может треснуть от удара, резкого перепада температур или просто со временем дать микротрещину. В процессе использования от него может отколоться острый или не очень осколок. Существует риск проглатывания, ведь кусок стекла легко случайно проглотить вместе с едой или напитком. Возможна травма полости рта, даже до проглатывания острый край может поранить губы, язык, десны или слизистую щек. Кроме того, в стеклянных и стальных трубочках идет накопление бактерий. Внутри нее, особенно если сложно тщательно промывать узкий канал, изгибы трубочки, со временем скапливаются бактерии. Регулярно осматривайте стеклянные предметы перед использованием. Если заметили трещину или скол — лучше заменить вещь. Не используйте стеклянную трубочку, особенно для горячих или очень холодных напитков из-за риска температурного шока. Будьте осторожны, если в доме есть дети: они особенно склонны тянуть мелкие предметы в рот. По возможности для повседневного использования выбирайте более безопасные альтернативы — пластиковые трубочки, силиконовые трубочки», — подчеркнул он.

Осколок может вызывать непроходимость в желудке, предупредил Умнов. Ни в коем случае нельзя вызывать рвоту, если был проглочен кусок стекла, предупредил эксперт.

«Последствия зависят от того, куда попал осколок и какого он размера. Если осколок поранил ротовую полость — это боль, кровотечение и риск инфицирования раны. Если фрагмент попал в пищевод, желудок или кишечник — он может повредить слизистую. В тяжелых случаях это приводит к внутреннему кровотечению, воспалению, а в отдельных ситуациях — к проколу стенки органа. Это очень опасно вплоть до летального исхода. Крупный или острый осколок способен застрять в каком-то отделе ЖКТ. Это может вызвать непроходимость, и тогда потребуется вмешательство врача, в том числе срочное эндоскопическое удаление. Обратитесь за медицинской помощью. По ощущениям при проглатывании осколка возможны боль или дискомфорт при глотании, боль в животе, рвота с примесью крови, изменения в стуле, общая слабость, повышенная температура. Врач назначит рентген или эндоскопию, чтобы оценить ситуацию. Нельзя пытаться вызвать рвоту — это может усугубить травму», — сказал он.

Ранее стало известно о раскрытии неожиданной связи между горячими напитками и развитием рака.