Раскрыта неожиданная связь между горячими напитками и развитием рака

Очень горячие напитки, приготовленные сразу после закипания, могут причинить здоровью серьезный вред – они наносят удар по слизистым оболочкам полости рта, глотки и пищевода. В числе прочего это повышает риски развития онкозаболеваний, предупредил в беседе с RT завкафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ, профессор, доктор медицинских наук Александр Коньков.

Он подчеркнул, что не в самих напитках, а именно в их температуре заключается главная опасность для организма.

«Если напиток обжигает язык и губы, значит его температура уже превышает безопасный уровень для тканей, – пояснил профессор. – Регулярное воздействие очень горячей жидкости вызывает микротермические повреждения слизистой оболочки».

Хотя обычно организм быстро восстанавливается после таких повреждений, при регулярном столкновении с ними может возникнуть хроническое воспаление, а процессы регенерации в этом случае нарушатся. По этой причине врачи советуют употреблять напитки не горячее 60–65 °C, так как регулярное превышение этих норм является одним из факторов повышения риска рака пищевода.

Кроме того, постоянное обжигание горячими напитками обжигает слизистую рта, что грозит раздражением языка, щек и неба.

Особенно опасны горячие напитки для людей с такими заболеваниями, как гастрит, язва, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. При таких диагнозах горячий кофе или чай могут привести к боли, изжоге, а также усилить раздражение за счет притока крови к слизистой желудка, заключил специалист.

До этого эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт, диетолог Елена Устинова рассказала «Газете.Ru», что запивать шашлык ледяным напитком крайне опасно. Если чувство жажды или желание запить плотное блюдо непреодолимы, эксперт советует сменить температурный режим и состав напитка. Теплая жидкость, по ее словам, в отличие от холодной, не вызывает спазма сосудов и не мешает жирам эмульгироваться.

Стоматолог ранее рассказал, почему категорически нельзя сочетать горячие напитки и мороженое.