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Общество

Жители семи стран ЕС в среднем работают более 40 лет своей жизни

Евростат: продолжительность трудовой жизни в Евросоюзе достигла 37,5 лет
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жители семи стран Европейского Союза в среднем трудятся более 40 лет, что превышает средний показатель по ЕС, равный 37,5 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

По информации за 2025 год, ожидаемая продолжительность трудовой жизни для граждан ЕС в возрасте 15 лет и старше составила 37,5 года, что немного выше, чем в 2024 году (37,2 года). С 2016 года этот показатель увеличился на 2,3 года — с 35,2 до 37,5 лет. При этом существуют значительные различия между странами ЕС.

В семи странах Союза ожидаемая продолжительность трудовой жизни превышает 40 лет. Наивысшие показатели наблюдаются в Нидерландах (44 года), Швеции (43,4 года), Дании (42,6 года), Эстонии (41,5 года), Ирландии (40,7 года), Германии (40,2 года) и Финляндии (40,1 года).

Наименьшая ожидаемая продолжительность трудовой жизни отмечена в Румынии (32,7 года), Италии (33 года) и Болгарии (34,6 года).

Для мужчин в ЕС ожидаемая продолжительность трудовой жизни в 2025 году составила в среднем 39,5 года. Наивысшие показатели зарегистрированы в Нидерландах (45,9 года), Швеции и Дании (по 44,5 года), а также в Ирландии (43,4 года). Самые низкие значения зафиксированы в Болгарии (35,9 года), Румынии (36 лет) и Хорватии (36,3 года).

Что касается женщин, то средняя ожидаемая продолжительность трудовой жизни в ЕС составила 35,4 года. Наивысшие показатели наблюдаются в Швеции (42,3 года), Нидерландах (41,9 года) и Эстонии (41,8 года). Самые низкие значения зарегистрированы в Италии (28,4 года), Румынии (29,1 года) и Греции (31,8 года).

Ранее Онищенко спрогнозировал рост продолжительности жизни в России.

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