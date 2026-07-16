Физик раскрыл, стоит ли ставить громоотвод

Эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко в эксклюзивном интервью Tsargrad.tv объяснил, стоит ли устанавливать громоотвод.

По его словам, молния всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Громоотвод необходим, чтобы увести разряд в землю, минуя дом.

«Решать, ставить или нет, нужно, исходя из простого соображения: с громоотводом вы будете встречаться с молниями чаще. Но зато безопаснее. Выбор за вами», — сказал специалист.

Если же не ставить ничего, не исключено попадание молнии прямо в дом, и последствия могут быть катастрофическими: пожары, разрушения и даже шаровые молнии, предупредил он.

До этого Рыбальченко рассказал, может ли смартфон притягивать молнии.

Излучение гаджета не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становятся проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления, пояснил эксперт.

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