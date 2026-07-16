Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Физик раскрыл, стоит ли ставить громоотвод

Физик Рыбальченко: громоотвод обезопасит дом от ударов молний
bane.m/Shutterstock/FOTODOM

Эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко в эксклюзивном интервью Tsargrad.tv объяснил, стоит ли устанавливать громоотвод.

По его словам, молния всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Громоотвод необходим, чтобы увести разряд в землю, минуя дом.

«Решать, ставить или нет, нужно, исходя из простого соображения: с громоотводом вы будете встречаться с молниями чаще. Но зато безопаснее. Выбор за вами», — сказал специалист.

Если же не ставить ничего, не исключено попадание молнии прямо в дом, и последствия могут быть катастрофическими: пожары, разрушения и даже шаровые молнии, предупредил он.

До этого Рыбальченко рассказал, может ли смартфон притягивать молнии.

Излучение гаджета не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становятся проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления, пояснил эксперт.

Ранее россиянам объяснили, почему грозы стали частым явлением.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если сняли с рейса из-за овербукинга. Отвечают юристы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!