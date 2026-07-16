В Крыму друг семьи совращал двух девочек и показывал им порно

49-летний житель Севастополя получил 17 лет колонии за совращение двух несовершеннолетних девочек, мужчина показывал детям порно и вел непристойные разговоры. Об этом сообщает СУ К РФ по республике Крым.

По данным суда, обвиняемый арендовал дом вместе с семьей своих друзей. В течение трех месяцев он совершал насильственные действия в отношении их дочерей, которым было по девять лет. Фигурант показывал детям видео непристойного содержания и вел с ними разговоры на запретные темы.

О случившемся стало известно матери девочек, женщина обратилась в правоохранительные органы. Следователи проверили информацию и задержали злоумышленника. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и запретил работать с детьми на такой же срок.

До этого в Красноярске спустя девять лет поймали подозреваемого в изнасиловании над восьмилетней девочкой.

Ранее в Севастополе мужчина развращал мальчиков и получил срок.