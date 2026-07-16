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Врач объяснила, почему возникает интимный дискомфорт после купания в море

Гинеколог Митрелис: мокрый купальник способствует размножению микроорганизмов
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Дискомфорт в интимной зоне может появиться после купания в море или бассейне, длительного ношения мокрого купальника, резкой смены климата и перелета в том случае, если в микрофлоре уже есть условно-патогенные микроорганизмы. Об этом газете «Известия» сообщила акушер-гинеколог Лечебного центра, специалист программы здорового долголетия, научный сотрудник РНЦХ им. Петровского Рина Митрелис.

«Ключевую роль здесь играет состояние микрофлоры урогенитального тракта. Если у женщины сохраняется здоровый нормоценоз, то есть в микрофлоре нет патогенов, то даже после активного отдыха она не столкнется с заболеваниями урогенитального тракта», — объяснила врач.

По ее словам, из-за содержания солей и минералов природные водоемы обладают определенным антисептическим действием и в некоторых случаях могут оказывать благоприятное влияние на слизистые оболочки.

Однако если в микрофлоре уже присутствуют условно-патогенные микроорганизмы, то во время отдыха могут создаться условия для их активного размножения. Этому способствуют длительное ношение мокрого купальника, трудности с соблюдением привычных гигиенических процедур, перепады температуры, а также смена климата и часовых поясов.

Гинеколог подчеркнула, что такие факторы могут ослабить местную защиту урогенитального тракта, из-за чего скрытые патогены начинают активно размножаться и провоцируют воспалительный процесс, сопровождающийся неприятными ощущениями. При этом сам по себе отпуск не вызывает гинекологические заболевания, а лишь способствует проявлению уже существующих проблем.

Эксперт посоветовала посетить гинеколога перед поездкой и пройти обследование.

Ранее врач перечислила опасные гинекологические заболевания, которые протекают без симптомов.

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