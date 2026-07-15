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Врач перечислила опасные гинекологические заболевания, которые протекают без симптомов

Врач Чернышева: дисплазия шейки матки может долго протекать без боли
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Кисты яичников, миома матки и некоторые другие гинекологические заболевания могут на протяжении многих лет протекать без выраженных симптомов и выявляться только при профилактическом осмотре. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила врач гинеколог-хирург, лапароскопический хирург «Олимп Клиник» Юлия Чернышева.

«В гинекологии отсутствие симптомов — это далеко не всегда признак здоровья, некоторые серьезные патологии могут годами расти бессимптомно, не вызывая ни капли дискомфорта. Женщина живет обычной жизнью, строит планы, пока внутри ее организма развивается болезнь», — подчеркнула специалист.

Она объяснила, что к таким заболеваниям относятся миома матки, эндометриоз, полипы эндометрия, некоторые виды кист яичников, а также предраковые изменения шейки матки. Миома, растущая в сторону брюшной полости, может долго не влиять на менструальный цикл и не вызывать кровотечений. Эндометриоз также способен постепенно снижать овариальный резерв и приводить к бесплодию, а полипы эндометрия и отдельные виды кист нередко обнаруживаются уже после развития осложнений.

По словам врача, особую угрозу представляет дисплазия шейки матки, связанная с вирусом папилломы человека. Заболевание может долго протекать без боли и кровотечений, а без необходимого лечения оно переходит в рак шейки матки. При этом симптомы в большинстве случаев появляются уже на поздних стадиях.

Своевременно выявить подобные патологии удастся благодаря профилактическому осмотру у гинеколога, который нужно проходить не реже одного раза в год. Эксперт отметила, что обследование должно включать осмотр на кресле, жидкостную цитологию (Pap-тест), анализ на онкогенные типы ВПЧ и ультразвуковое исследование органов малого таза, которое позволяет обнаружить миомы, полипы и кисты на ранних стадиях.

Врач-гинеколог высшей категории «СМ-Клиника» Виктория Фисюк до этого предупреждала, что длительное ношение мокрого купальника после купания может обернуться проблемами со здоровьем, в числе которых раздражение кожи и нарушение микрофлоры. По ее словам, постоянный контакт слизистых и кожи с влажной тканью увеличивает риски местного переохлаждения и возникновения неприятных ощущений. С подобной реакцией часто сталкиваются женщины, склонные к циститу, кандидозу и вагиниту.

Ранее врач объяснил причины развития рака шейки матки у молодежи.

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