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Общество

Стартап разработал микродроны, способные сбивать комаров в воздухе

В США стартап разработал дроны, которые могут сбивать комаров в воздухе
nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

Стартап в США разработал микродроны, способные сбивать комаров в воздухе, пишет Oddity Central.

Американский стартап Tornyol при поддержке компанииY Combinator разрабатывает микродроны с искусственным интеллектом, способные охотиться на комаров в городских условиях. По задумке инженеров, рои таких 40-граммовых аппаратов смогут сбивать насекомых, заменяя химические и дорогостоящие методы борьбы и снижая затраты в 100 раз.

По словам инженеров, дроны оснащены микрофонами, ультразвуковыми датчиками и специальным программным обеспечением. Они посылают ультразвуковые импульсы и принимают эхо, а по характерному доплеровскому сигналу крыльев отличают комаров от других насекомых.

Эксперты надеются, что в будущем 10 таких дронов смогут очистить от комаров один квадратный километр. Проект пока на ранней стадии, но уже привлек внимание как потенциально революционное решение для борьбы с малярией и другими болезнями, переносимыми комарами.

Ранее ChatGPT и Claude помогли 12-летней девочке создать собственный стартап.

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