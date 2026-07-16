«Сети сыплются»: в России ожидают изменений цен на домашний интернет

Рост стоимости оборудования и зарплат не может не повлиять на тарифы, которые операторы не могут продолжать сдерживать. На этом фоне стоимость домашнего интернета растет, но все равно с отставанием от реальной инфляции, что сказывается на состоянии телекома, заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он отметил, что тарифы меняются в каждом конкретном регионе по-разному, учитываются как стоимость оборудования, оптики, электричества, так и зарплаты. В среднем сегодня ожидается подорожание на 20% к концу года. Причем это затронет не всех – в некоторых регионах цены не меняются, так как речь идет не о единомоментном процессе, подчеркнул Муртазин. Обещания сдерживать цены он назвал популизмом.

«У нас чиновники уже поиграли, телеком живет без денег, сети сыплются. Поэтому нельзя говорить о дальнейшем сдерживании цен, — заявил аналитик. — По итогам года тоже будет рост. Но этого все равно недостаточно – телеком как сыпался, так и будет сыпаться».

Напомним, накануне сообщалось, что в России стал быстрее дорожать домашний интернет. Так, в первом полугодии тарифы увеличились на 8–10% по сравнению с концом прошлого года. «Ростелеком» поднял часть тарифов примерно на 60 рублей, а крупнейший независимый интернет-провайдер «Эр-Телеком Холдинг» — примерно на 100 рублей. В 2026 году темпы роста расценок ускорились по сравнению с прошлым годом.

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