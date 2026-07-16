Семейным парам объяснили, почему со временем пропадает сексуальное влечение

Ослабление сексуального влечения при сохранении эмоциональной близости — распространенная проблема в парах. Сексолог Ирина Санникова в интервью РИАМО выделила пять основных сценариев охлаждения.

Первый — бытовая рутина: совместная жизнь, общие финансы и обязанности снижают способность переключаться на интим. Второй — послеродовой период: усталость, гормональные изменения и перераспределение внимания естественно снижают желание у женщины. Это временный этап адаптации, но без постепенного восстановления близости может сформироваться устойчивый паттерн отказа.

Третий сценарий связан с возрастными изменениями у мужчин: снижение тестостерона и сложности с эрекцией, которые мужчина стесняется обсуждать, приводят к избеганию близости. Четвертый — накопленные обиды: невысказанные претензии и напряжение блокируют желание, и партнеры не связывают сексуальное охлаждение с бытовыми конфликтами, хотя связь прямая. Пятый сценарий — привычка: когда секс становится обязанностью, партнеры перестают флиртовать и создавать интригу, желание угасает даже при наличии любви.

«Во всех случаях ключевой инструмент — разговор. Важно не просто обсуждать быт, а говорить о чувствах, желаниях, страхах. Многие пытаются решить проблему молча, надеясь, что «все само наладится». Это не работает. Без диалога партнеры продолжают жить параллельно, а разрыв увеличивается», — отметила специалист.

Иногда достаточно свидания или откровенного разговора о фантазиях, в других случаях требуется консультация специалиста, чтобы вернуть близость и доверие, добавила она.

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета, клинический психолог, врач- сексолог, терапевт Ульяна Махова до этого говорила, что один из самых простых способов повысить либидо — начать заниматься спортом.

По ее словам, регулярные физические упражнения способствуют повышению уровня энергии и улучшению общего самочувствия, а их отсутствие снижает активность, приводя к астении и снижению либидо.

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