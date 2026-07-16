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Общество

В Геленджике опекунша била и морила голодом 12 детей

В Красноярском крае опекун годами истязала 12 приемных детей

В Краснодарском крае суд оставил в силе приговор жительнице Геленджика, признанной виновной в истязании приемных детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов края.

По данным суда, в 2011 году обиваемая, проживавшая в Челябинской области, взяла под опеку восемь девочек, самой младшей из которых было пять лет. С 2011 по 2017 год опекунша издевалась над детьми. Она била их руками, ногами и разными предметами, унижала, морила голодом, оскорбляла и запугивала.

После переезда в Краснодарский край, фигурантка оформила опекунство над еще четырьмя несовершеннолетними. Многодетная семья проживала в Горячем Ключе, женщина продолжила истязать детей. В июле 2020 года она бросила на землю 10-летнюю девочку и сломала ей плечо.

Обвиняемая не признала вину в суде, ей назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, ей также запрещено работать с детьми в течение трех лет.

Ранее на Урале смягчили срок опекуну, которая годами истязала пятерых детей.

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