Латиноамериканца оштрафовали за нацистский жест в Освенциме

Гражданина Колумбии оштрафовали за демонстрацию жеста нацистского приветствия в музее концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Об этом сообщила местная полиция в соцсетях.

О противоправной деятельности визитера в полицию сообщил охранник музея. Прибывшие на место правоохранители установили, что во время осмотра экспозиции 34-летний колумбиец «позировал для фотографии, сделав жест нацистского приветствия». Фотографировал мужчину его знакомый.

Полицейские изъяли мобильный телефон в качестве улики. Они также выяснили, что гражданин Колумбии работает в одной из компаний на территории Великопольского воеводства в Польше.

Иностранцу предъявлено обвинение в пропаганде нацизма. Он признал себя виновным и добровольно выплатил штраф в размере 2 тыс. злотых (более $500), говорится в сообщении полиции.

Государственный музей Аушвиц-Биркенау — музей в польском Освенциме, включающий в себя три концентрационных лагеря, действовавших во время Второй Мировой войны. В 1947 году территория концлагеря была переоборудована в музей, в 1979 году включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что суд в Германии отправил полицейского на экскурсию в Освенцим за нацистский лозунг.