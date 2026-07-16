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Общество

Адвокат надругался над 13-летней жертвой изнасилования, чье дело он вел в суде

В Индии адвокат надругался над девочкой, ранее ставшей жертвой изнасилования
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Индии задержали 43-летнего адвоката по подозрению в надругательстве над 13-летней девочкой, ранее ставшей жертвой изнасилования. Об этом пишет Times of India.

По версии следствия, родители потерпевшей обратились к нему за юридической помощью, за что юрист потребовал 15 тыс. рупий (12 тыс. рублей), но в итоге предложил помощь в обмен на работу девочки в его доме.

Когда несовершеннолетняя пришла к нему домой, мужчина совершил в ее отношении противоправные действия, а затем пригрозил навредить делу, если она расскажет о случившемся.

Тем не менее жертва обратилась в полицию. К настоящему времени адвоката-педофила уже арестовали. Ему вменяют несколько статей, включая преступления против ребенка и сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах.

Ранее врач-мигрант насиловал своих пациенток во время ночных смен.

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