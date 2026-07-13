Врач-мигрант насиловал своих пациенток во время ночных смен

Суд вынес приговор по делу об изнасиловании 35-летним медбратом своих пациенток в Германии. Об этом сообщает Schwäbische.de.

По данным издания, в страну мужчина прибыл из Румынии. В период с 2024 по 2025 годы, работая в одной из больниц Альбштадта в ночную смену, он надругался над несколькими пациентками, вреди них были не только больные, но и лица, которые находились в уязвимом положении.

Всего в отношении иностранца возбудили девять дел, семь из которых расследуются до сих пор. Как выяснили правоохранители, после первого надругательства медик пришел в церковь и рассказал о грехе священнику. Однако тот не выдал прихожанина, так как в рамках закона служитель церкви не может раскрывать услышанное на исповеди. После беседы медбрат изнасиловал еще одну женщину.

Во время следствия мужчину отправили на экспертизу к психиатру. Специалист подтвердил склонность мигранта к преступлениям сексуального характера и заявил, что осужденный мог «теоретически совершать преступления во время каждой ночной смены».

Фигуранта приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы, но после рассмотрения оставшихся дел ему могут предъявить новые обвинения.

Ранее сообщалось о том, что четверых подростков обвинили в похищении и изнасиловании женщины.