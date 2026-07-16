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Общество

Суд на Кипре отклонил апелляцию на решение об экстрадиции россиянина Актулаева

Суд на Кипре отклонил апелляцию на решение о передаче США россиянина Актулаева
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Апелляционный суд Республики Кипр отклонил 16 июля жалобу на ранее принятое судебное решение об удовлетворении запроса на экстрадицию в США гражданина России Серажудина Актулаева, задержанного на острове в 2025 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Апелляционный суд не нашел неадекватных действий в постановлении суда первой инстанции», — огласил судья.

11 мая 2026 года окружной суд кипрской провинции Ларнака удовлетворил запрос Минюста США о передаче россиянина американским властям. Защите было предоставлено полмесяца на обжалование этого решения. 30 июня в Апелляционном суде прошли первые слушания по рассмотрению жалобы.

Актулаев прибыл на Кипр 22 мая 2025 года на свадьбу члена семьи, однако его задержали в международном аэропорту Ларнаки. Согласно заявлениям кипрской полиции, арест был осуществлен по запросу США.

В настоящее время Актулаев содержится в Центральной тюрьме Никосии.

Ранее Захарова заявляла, что ряд государств «развернули настоящую охоту» за россиянами «по всему миру».

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