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Общество

В Санкт-Петербурге найдена мертвой пропавшая трехлетняя девочка

78.ru: в Колпинском районе трехлетняя глухонемая девочка утонула в болоте
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли тело пропавшей трехлетней девочки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Тело ребенка обнаружили в поселке Саперный. По данным источника 78.ru, девочка убежала с детской площадки в лесополосу. Там она оступилась и упала в болото. Позвать на помощь она не смогла, поскольку глухонемая. Как стало известно, всего в семье пятеро детей, все они глухонемые.

Сообщается, что семья приехала в Санкт-Петербург из Казани в конце июня для встречи с отцом. 15 июля дети отправились на скейт-парк, в это время взрослые находились в магазине. На площадке взрослые дети отвлеклись и потеряли из виду девочку. Родители организовали поиски, позже малышку нашли мертвой.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты проводят осмотр территории, опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз для определения точной причины смерти девочки.

Ранее пропавшего в Якутии трехлетнего ребенка нашли мертвым.

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