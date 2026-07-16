В Санкт-Петербурге найдена мертвой пропавшая трехлетняя девочка

В Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли тело пропавшей трехлетней девочки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Тело ребенка обнаружили в поселке Саперный. По данным источника 78.ru, девочка убежала с детской площадки в лесополосу. Там она оступилась и упала в болото. Позвать на помощь она не смогла, поскольку глухонемая. Как стало известно, всего в семье пятеро детей, все они глухонемые.

Сообщается, что семья приехала в Санкт-Петербург из Казани в конце июня для встречи с отцом. 15 июля дети отправились на скейт-парк, в это время взрослые находились в магазине. На площадке взрослые дети отвлеклись и потеряли из виду девочку. Родители организовали поиски, позже малышку нашли мертвой.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты проводят осмотр территории, опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначен ряд экспертиз для определения точной причины смерти девочки.

Ранее пропавшего в Якутии трехлетнего ребенка нашли мертвым.