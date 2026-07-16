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Общество

Барнаулец сломал нос возлюбленной из-за невкусного ужина

В Барнауле мужчина избил возлюбленную из-за ужина, который ему не понравился
MDV Edwards/Shutterstock/FOTODOM

В Барнауле мужчина избил свою сожительницу из-за невкусной еды, потерпевшая получила перелом носа, но простила возлюбленного. Об этом сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Пьяный барнаулец вернулся домой и остался недоволен ужином, который приготовила его сожительница. Еда показалась мужчине невкусной, он жестоко избил женщину, не менее семи раз ударив ее кулаком.

У потерпевшей диагностировали перелом носа. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, нападавший признал свою вину. Женщина простила своего обидчика и забрала заявление, заявив, что сожитель извинился перед ней и загладил свою вину. Суд прекратил производство по делу.

До этого в Татарстане мужчина избил и изнасиловал свою экс-избранницу. После нападения злоумышленник сел на поезд до Ижевска и уехал. Мужчину разыскивали восемь суток, и все же задержали.

Ранее в Бурятии мужчина держал в плену и насиловал бывшую возлюбленную.

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