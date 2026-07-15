Девочку похитили и продали после изнасилования

В Индии суд вынес приговор похитителям и насильникам, совершавшим преступления над одним ребенком. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, о произошедшем сотрудники правоохранительных органов узнали после того, как мать ребенка подала заявление о пропаже и заявила, что в этом может быть замешан местный житель.

Как выяснили полицейские, этот мужчина вместе с другом отвел пострадавшую в лес, где они ее изнасиловали. Обоих фигурантов задержали и арестовали.

Саму несовершеннолетнюю нашли спустя три месяца. Выяснилось, что после надругательства другие мужчины предложили ей работу, под этим предлогом похитили и увезли в другой населенный пункт.

«Двое обвиняемых были впоследствии арестованы и заключены под стражу», – сообщается в публикации.

В результате суд приговорил первых фигурантов каждого к 20 годам лишения свободы. Помимо этого, их обязали выплатить штраф, иначе они получат дополнительный год в тюрьме.

Остальных фигурантов признали виновными в похищении и торговле несовершеннолетними, их лишили свободы на три года. На них также наложили штраф, невыплата которого грозит дополнительным заключением.

Ранее сообщалось, что двое мужчин надругались над девочкой на берегу моря в Калининградской области.