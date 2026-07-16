Врач предупредил об опасности длительного использования смартфона

Молодые люди все чаще сталкиваются с комплексом заболеваний кистей и запястий, которые связаны с длительным использованием смартфонов. Такую проблему также называют «смартфонной кистью». Об этом газете «Известия» сообщил врач-терапевт «Инвитро» Евгений Космынин.

По словам специалиста, чаще всего с такой проблемой сталкиваются люди в возрасте от 18 до 35 лет. Они жалуются на боль в руках, онемение пальцев, щелчки в области запястья и снижение силы хвата. Причиной этого состояния становится привычка долго держать смартфон в одной руке и печатать текст большим пальцем.

«При таком положении нагрузка на сухожилия и связки кисти возрастает в несколько раз по сравнению с естественным положением руки. Постоянные однообразные движения вызывают воспаление сухожилий, сдавление нервов и ускоренный износ суставов. Если нагрузка повторяется ежедневно, ткани не успевают восстанавливаться, а проблема постепенно становится хронической», — объяснил терапевт.

Он подчеркнул, что на ранних этапах заболевание проявляется лишь легким дискомфортом. Однако со временем пациенты начинают испытывать боль у основания большого пальца и в области запястья, покалывание и онемение пальцев, скованность движений, хруст или щелчки при движении, а также повышенную утомляемость кисти.

По словам врача, термин «смартфонная кисть» объединяет сразу несколько заболеваний, таких как болезнь де Кервена, при которой воспаляются сухожилия большого пальца, синдром запястного канала, ризартроз, болезнь Нотта, для которой характерно «заклинивание» и контрактура Дюпюитрена.

Эксперт призвал обращаться к врачу при появлении первых симптомов. На ранних стадиях лечение обычно включает снижение нагрузки на кисть, использование ортеза, противовоспалительную терапию и физиотерапию. В более тяжелых случаях может потребоваться операция.

Для профилактики врач советует менять руку при использовании смартфона каждые 20-30 минут, не опирать устройство на мизинец, чаще использовать голосовой ввод, печатать двумя руками или указательным пальцем другой руки, регулярно делать перерывы, а также выполнять гимнастику для кистей. Дополнительно снизить нагрузку помогают держатели, подставки и чехлы с кольцом или ремешком.

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