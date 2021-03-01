Пожизненно заключенный отсудил у колонии деньги за отсутствие горячей воды

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство трех девочек россиянин Николай Чигиринских отсудил у колонии, где он пребывает, 30 тыс. руб. в качестве компенсации за отсутствие горячей воды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Первоуральского городского суда.

Отмечается, что в декабре прошлого года мужчина подал иск к ИК-6 ГУФСИН России по Хабаровскому краю, в котором просил признать незаконным бездействие сотрудников колонии, не реагирующих на отсутствие в его камере горячей воды, и обязать устранить нарушение.

Изначально Чигиринских просил компенсацию в размере 100 тыс. руб., суд удовлетворил его требование на 30 тыс. руб.

В январе 2010 года Николай Чигиринских был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство трех девочек в возрасте от 8 до 10 лет в период с 2005 по 2009 год.