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Общество

Ермолаев обвинил ГУР Украины в организации покушения на него в Монако

Бизнесмен Ермолаев обвинил украинскую разведку в организации теракта в Монако
Manon Cruz/Reuters

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, обвинил Главное управление разведки (ГУР) Украины в организации покушения. Об этом пишет газета Nice-Matin со ссылкой на его письмо.

Ермолаев также обратился к властям нескольких стран и международным организациям с просьбой обеспечить безопасность своей семьи и свидетелей. По его мнению, если спецслужбы используют свои возможности для организации убийства на территории Европы, то это ставит под угрозу международную безопасность и доверие к институтам власти.

Взрыв в Монако произошел 29 июня. Помимо Ермолаева, пострадали его спутница и ее 13-летний сын. Главной подозреваемой стала гражданка Украины Анастасия Березовская, которую Интерпол объявил в международный розыск. Ее тело обнаружили 6 июля под Киевом с огнестрельными ранениями. В убийстве признался действующий сотрудник ГУР, задержанный вместе с бывшим правоохранителем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее теракт в Монако назвали сигналом для европейцев.

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