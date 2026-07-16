На Сахалине спасли медвежат, привыкших к людям

На Сахалине медвежат, выходивших к дороге за едой, вывезли в дикую природу

На Сахалине специалисты отловили двух медвежат, которые около месяца выходили к федеральной трассе в поисках еды, и выпустили их в удаленном лесном массиве. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в мессенджере «Макс».

По словам главы региона, операция прошла в Ногликском районе и заняла менее суток. Под контролем ветеринаров сотрудники агентства лесного и охотничьего хозяйства, Ногликского лесничества, Сахалинского зоопарка и Госавтоинспекции аккуратно поймали животных и вывезли их в труднодоступную часть тайги, расположенную вдали от населенных пунктов.

Лимаренко отметил, что медвежата не остались без матери. По его словам, во время периода гона медведица отправила подросших детенышей в самостоятельную жизнь.

Как сообщили власти, в течение последнего месяца молодые медведи регулярно появлялись возле федеральной трассы в районе села Венское, подходили к поселку Ноглики, Горелому ручью и находились неподалеку от реки Джимдан. Животные привыкли получать пищу от проезжающих автомобилистов и начали проявлять повышенный интерес к людям.

Губернатор поблагодарил всех участников операции. Специалисты, в свою очередь, напомнили жителям и туристам, что подкармливать диких животных нельзя, поскольку такая привычка может стать для них смертельно опасной.

Ранее сообщалось, что на видео попало, как косолапые попрошайки полакомились на дороге на Сахалине.