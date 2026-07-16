Россиян предупредили о рисках обработки территорий химикатами против комаров

Массовая обработка территорий инсектицидами для борьбы с комарами может нанести серьезный ущерб экосистемам. Об этом сообщила эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова в беседе с ТАСС.

По ее словам, широкое применение инсектицидов нежелательно, поскольку такие препараты не обладают избирательным действием. Они уничтожают не только комаров, но и других насекомых, многие из которых играют важную роль в природных экосистемах.

Кроме того, химические вещества способны накапливаться в воде и почве, проникать в пищевые цепи и оказывать негативное влияние на рыб, птиц и других животных. В конечном итоге это может сказаться и на здоровье человека, отметила эксперт.

Тельнова также подчеркнула, что эффективно обработать все места размножения комаров практически невозможно. По ее словам, тундра и болотистые территории представляют собой обширные, зачастую труднодоступные пространства с большим количеством мелких водоемов, где насекомые активно размножаются.

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