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Общество

«Продавец» с мальчиком обокрал пенсионерку из Москвы после отказа покупать у него рыбу

В Москве мужчина с ребенком обокрал пожилую женщину
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионерка из Москвы лишилась денег, впустив к себе в дом мужчину и ребенка. Об этом сообщает управление МВД по столице.

Инцидент произошел в Южном Тушино. По данным полиции, пенсионерка проходила мимо мужчины, торговавшего рыбой. Тот предложил ей товар, но из-за высокой цены женщина отказалась.

После этого продавец предложил подарить россиянке продукты. В этот момент мальчик заявил, что хочет пить. В результате пострадавшая пригласила обоих к себе.

«Пока она поила мальчика, мужчина осмотрел шкафы и украл 27 000 рублей», – сообщается в публикации.
Позже женщина заметила, что деньги исчезли. Полицейские задержали «продавца рыбы», им оказался 31-летний мужчина из Волгограда.
По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о краже. На заседании об избрании меры пресечения фигуранту запретили совершать некоторые действия.
До этого в Москве мужчина зашел в автобус и нашел папку с 500 тысяч рублей. Он решил забрать средства себе, но в результате стал фигурантом уголовного дела о краже.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы мужчина ограбил пенсионерку на детской площадке.

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