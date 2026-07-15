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Общество

Семья «похоронила» мужчину, чтобы спасти его от тюрьмы

Sohu: китаец с помощью семьи инсценировал свою смерть, чтобы избежать тюрьмы
Shutterstock

В китайской провинции Хэнань мужчина, ранее дважды судимый за вождение в нетрезвом виде, попытался инсценировать собственную смерть, чтобы избежать тюремного срока, пишет Sohu.

Как пишут СМИ, 21 января 2025 года Си был задержан за пьяное вождение. Его освободили под залог, но семья заявила полиции, что он «умер» дома. Родственники якобы похоронили его в тот же день без официального заключения врачей и свидетельства о смерти, сославшись на «изуродованное лицо» и отравление.

Полиция и прокуратура усомнились в правдоподобности этой истории: гроб был куплен заранее, а родственники не могли объяснить, почему тело не отправили в морг. Семья не предоставила свидетельства о смерти, кремации или снятии с регистрационного учета. Расследование показало, что Си, опасаясь нового срока и зная, что его признают рецидивистом, организовал инсценировку своей смерти и сбежал в другой город.

Полиция объявила Си в розыск, вскоре мужчина был арестован. Суд приговорил его к пяти месяцам тюрьмы и штрафу в 20 тысяч юаней за опасное вождение, а его матери и бабушке предъявили обвинения в укрывательстве преступника.

Ранее блогер организовал собственные похороны при жизни, а через месяц умер.

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