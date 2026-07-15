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Общество

У уральца обнаружили кисту, которая растворяла челюсть

В Свердловской области прооперировали мужчину с растворявшей челюсть кистой
Shutterstock/FOTODOM

Врачи Свердловской области спасли мужчину с крупной кистой в челюсти. Об этом сообщает минздрав региона.

52-летний россиянин заметил, что ему сложно открывать рот, поэтому он обратился в больницу. Во время обследования выяснилось, что у него появилась киста.

Новообразование постоянно вырабатывало жидкость, из-за накопления которой появлялось давление на костную ткань. Так питающие кость сосуды сдавливались, из-за чего ткань рассасывалась. В результате киста занимала это место и таким образом разрасталась. Таким образом у пациента «пропала» часть челюсти.

Специалисты удалили зуб мудрости и содержимое кисты. Чтобы новая жидкость не накапливалась, мужчине установили специальную трубку. Таким образом россиянин мог без каких-либо проблем двигать челюстью.

«Сегодня, спустя три месяца после вмешательства, на контрольных снимках заметен активный рост новой кости», – сообщается в публикации.

На полное восстановление «растворившихся» участков уйдет около двух лет.

Ранее сообщалось, что кисту с зубами удалили 19-летней девушке липецкие хирурги.

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