Кисту с зубами удалили 19-летней девушке липецкие хирурги

В Липецке врачи удалил пациентке кисту яичника с зубами

В Липецке хирурги спасли 19-летнюю пациентку, удалив у нее кисту яичника, в которой оказались зубы. Об этом сообщает областной Минздрав.

В отделение гинекологии Липецкой областной клинической больницы обратилась 19-летняя девушка. В ходе обследования врачи выявили у нее дермоидную кисту яичника. Доброкачественное новообразование сформировалось еще во время внутриутробного развития.

Было принято решение о проведении малоинвазивного хирургического вмешательства. Во время операции внутри кисты врачи обнаружили несколько зубов. Вмешательство прошло без осложнений, девушка выписана на амбулаторное лечение.

