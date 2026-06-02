Кисту с зубами удалили 19-летней девушке липецкие хирурги

Telegram-канал «Минздрав Липецкой области»

В Липецке хирурги спасли 19-летнюю пациентку, удалив у нее кисту яичника, в которой оказались зубы. Об этом сообщает областной Минздрав.

В отделение гинекологии Липецкой областной клинической больницы обратилась 19-летняя девушка. В ходе обследования врачи выявили у нее дермоидную кисту яичника. Доброкачественное новообразование сформировалось еще во время внутриутробного развития.

Было принято решение о проведении малоинвазивного хирургического вмешательства. Во время операции внутри кисты врачи обнаружили несколько зубов. Вмешательство прошло без осложнений, девушка выписана на амбулаторное лечение.

До этого в Алтайском крае хирурги онкологического центра Барнаула удалили у 71-летней пациентки огромную злокачественную опухоль кишечника. Операция длилась около трех часов.

Ранее кисту размером с дыню удалили пациентке московские хирурги.

 
