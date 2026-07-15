Россиянам рассказали, что изменится с 1 сентября для желающих сдать нормы ГТО

Россиянам, планирующим сдачу ГТО после 1 сентября, стоит заранее пройти диспансеризацию, уточнить у терапевта свою группу здоровья и сохранить заключение. Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дал эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

«С 1 сентября вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, который перестраивает медицинское сопровождение массового спорта. Гражданам с первой и второй группами здоровья отдельное медицинское заключение для участия в массовых стартах, студенческих соревнованиях и сдаче нормативов ГТО оформлять больше не потребуется. Достаточно результатов диспансеризации или профилактического осмотра», — отметил Халимов.

Первую группу здоровья терапевт присваивает людям без хронических заболеваний и факторов риска, вторую получают те, у кого хронических болезней нет, однако имеются факторы риска, например, лишний вес или повышенный холестерин.

«Диспансеризацию взрослые проходят бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления, с 18 до 39 лет 1 раз в 3 года, после 40 лет — ежегодно. Получается, что человек, который регулярно посещает поликлинику, автоматически имеет на руках пропуск на площадку ГТО и на любительский забег. Раньше приходилось отдельно записываться к врачу, сдавать анализы и ждать справку, теперь все замыкается на уже существующем документе», — уточнил эксперт.

Вторая перемена касается детского спорта. Спортивный врач начинает работать в связке с тренером, наблюдает, как организм ребенка реагирует на нагрузку, и корректирует режим тренировок.

Такой подход, по словам Халимова, снижает риски ранней специализации, когда ребенка с 6 лет натаскивают на единственный вид спорта, и уменьшает вероятность травм.

«Третье новшество адресовано организаторам соревнований. Главный врач старта сам определит, какая медицинская бригада нужна на конкретном событии, с учетом масштаба, количества участников и даже погоды. Забег на 100 человек в парке и марафон на 10 тысяч бегунов в жару требуют разного медицинского обеспечения, и теперь это решение принимает специалист на месте», — заключил Халимов.

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