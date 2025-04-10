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Мужчина заразился грибковой инфекцией легких из-за привычки нюхать свои грязные носки

OC: китаец заразился грибком Aspergillus из-за привычки нюхать грязные носки
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Depositphotos

Китаец заразился грибковой инфекцией легких из-за привычки нюхать свои грязные носки, пишет Oddity Central.

Пациент, чье имя не разглашается, обратился в Юго-Западный госпиталь Армейского медицинского университета с жалобами на непрекращающийся кашель, который не проходил даже после приема сиропа. Позже у него покраснели глаза, что и заставило его прийти в больницу.

Результаты КТ и МРТ показали затемнения в нижней доле правого легкого, а бронхоскопия подтвердила грибковую инфекцию, вызванную плесневым грибком Aspergillus. Врачи предположили, что заражение произошло из-за его странной привычки: мужчина признался, что каждый день после работы нюхал свои носки перед стиркой.

Анализ носков выявил наличие этого грибка. По словам медиков, пот, соль и мочевина в сочетании с теплой влажной средой обуви создают идеальные условия для размножения грибков. Вдыхание их запаха может привести к попаданию патогенов в легкие, вызывая серьезные инфекции.

«Даже если носки ваши собственные, их запах может быть опасен», — предупредил доктор Лян Пейцян, лечащий врач отделения респираторной медицины.

Ранее в Китае мальчик упал с леденцом во рту и повредил мозг.

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