Психотерапевт объяснил, почему зумеры предпочитают церковь психологу

Зумеры начали все чаще пытаться справиться со своими ментальными проблемами с помощью походов в церковь, а не сеансов у психолог. Одной из причин отказа от работы со специалистом становится то, что представители молодого поколения ищут ответы не только на вопросы о психологическом благополучии, но и о смысле жизни, ценностях и своем предназначении. Такое мнение в разговоре с Общественной Службой Новостей выразил практикующий психолог и психотерапевт Евгений Фомин.

Специалист считает, что церковь предлагает то, что зачастую не может дать классическая психология.

«Экзистенциальный кризис зумеров глубже. Это вопросы: «Зачем я живу?», «В чем моя ценность?», «Как вынести несправедливость мира?». Психолог может ответить на это техниками самопринятия, а священник — многовековой духовной традицией и концепцией предназначения души», — подчеркнул он.

По словам эксперта, молодежь также привлекают четкие нравственные ориентиры, которые предлагает религия. При этом часть зумеров разочаровалась в популярной психологии, которая стала элементом массовой культуры и нередко сосредоточена на личных переживаниях человека.

Другим одним фактором психотерапевт назвал доступность церкви. Он напомнил, что качественная психологическая помощь может быть дорогой и требовать длительного ожидания записи, в то время как к священнику можно обратиться бесплатно и без предварительной записи.

Помимо этого, специалист подчеркнул, что исповедь не оставляет цифрового следа, что может быть важно для молодежи, которая внимательно относится к вопросам конфиденциальности. Также церковные обряды помогают справляться с тревогой через привычные ритуалы, а приходская община дает ощущение поддержки и принадлежности.

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