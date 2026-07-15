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Общество

Группа из 11 человек изнасиловала мальчика-пастуха, он в критическом состоянии

В Пакистане 11 человек набросились на мальчика-пастуха и изнасиловали
 Global Look Press

В Пакистане 11 человек стали фигурантами уголовного дела об изнасиловании мальчика. Об этом сообщает Samaa.

По данным издания, ребенок зарабатывал на жизнь тем, что пас овец и коз. В день инцидента вместе с другими пастухами он отправился в другой населенный пункт.

Там компания из 11 человек накачала его неизвестным веществом и изнасиловала, а также подвергла пыткам. После надругательства несовершеннолетнего облили кислотой и содержимым перцового баллончика. Затем неизвестные забрали 40 овец и скрылись.

Пастух попал в больницу, его состояние оценивают как критическое. Из-за выпитого и избиения у него отказали почки. Сейчас ему продолжают оказывать помощь.

После произошедшего брат школьника обратился в полицию. Правоохранители задержали пять человек, остальных ищут.

Ситуация серьезно повлияла на семью несовершеннолетнего. После новости об изнасиловании сына самочувствие главы семьи ухудшилось, у него остановилось сердце.

Ранее сообщалось, что брат изнасиловал сестру-подростка после возвращения из тюрьмы.

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