Группа из 11 человек изнасиловала мальчика-пастуха, он в критическом состоянии

В Пакистане 11 человек набросились на мальчика-пастуха и изнасиловали

В Пакистане 11 человек стали фигурантами уголовного дела об изнасиловании мальчика. Об этом сообщает Samaa.

По данным издания, ребенок зарабатывал на жизнь тем, что пас овец и коз. В день инцидента вместе с другими пастухами он отправился в другой населенный пункт.

Там компания из 11 человек накачала его неизвестным веществом и изнасиловала, а также подвергла пыткам. После надругательства несовершеннолетнего облили кислотой и содержимым перцового баллончика. Затем неизвестные забрали 40 овец и скрылись.

Пастух попал в больницу, его состояние оценивают как критическое. Из-за выпитого и избиения у него отказали почки. Сейчас ему продолжают оказывать помощь.

После произошедшего брат школьника обратился в полицию. Правоохранители задержали пять человек, остальных ищут.

Ситуация серьезно повлияла на семью несовершеннолетнего. После новости об изнасиловании сына самочувствие главы семьи ухудшилось, у него остановилось сердце.

Ранее сообщалось, что брат изнасиловал сестру-подростка после возвращения из тюрьмы.