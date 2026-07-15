В России изготовили самый большой в истории янтарный кубок

На Калининградском комбинате изготовили самый большой янтарный кубок в истории

Самый большой кубок в истории янтарного производства весом более 30 килограммов изготовили в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского янтарного комбината.

«Кубок Победителей» создали к 80-летию Калининградской области. Высота изделия составила 124 см, вес — почти 32,9 кг. Кубок выполнен из редкого вида балтийского янтаря — пейзажного. Изделие дополнит коллекцию музея комбината.

Уникальный образец значительно превосходит самый внушительный из выпущенных ранее аналогов — янтарную вазу «Изобилие». Ваза была изготовлена комбинатом в 1954 году для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Её высота 105 см, а вес – 10 кг.

«Кубок Победителей» ... символизирует развитие и достижения янтарного края. Мастера комбината применили подходы классической школы обработки балтийского самоцвета – мозаику и художественную резьбу по камню – и создали настоящее произведение янтарного искусства», — заявила замгендиректора комбината Майя Скворцова.

До этого в фонды Музея Мирового океана поступил балтийский янтарь с пером древней птицы возрастом около 40 млн лет. Уникальный образец представляет собой янтарь-сукцинит весом 13,9 грамма и размером 43 на 37 мм. Его обнаружили в поселке Янтарный Калининградской области на Пальмникенском месторождении, где сосредоточена основная часть мировых запасов янтаря.

Ранее ученые нашли в янтаре необычное насекомое возрастом 35 миллионов лет.