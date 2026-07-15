68-летний пенсионер накачивал женщин наркотиками и насиловал

Прокуратура Берлина предъявила обвинение 68-летнему мужчине, который на протяжении нескольких лет знакомился с женщинами на сайтах знакомств, подмешивал им в алкоголь снотворное, насиловал и снимал происходящее на видео. Об этом сообщает BFMTV.

Расследование началось после сообщения полиции Вердена-на-Аллере, которая с начала 2025 года вела дела об изнасилованиях женщин. Изучив переписку потерпевших на сайтах знакомств, следователи вышли на берлинца.

В марте 2025 года в его квартире провели обыск и изъяли компьютерное оборудование. Через год, в феврале 2026-го, на носителях обнаружили многочисленные видео с записями нападений, мужчину арестовали, с тех пор он находится под стражей. Жертвами насильника стали 58 женщин. Он подмешивал им в спиртное наркотики, после чего совершал преступления и снимал все на видео.

Пострадавшие не помнили происходившего и узнали о преступлениях только после просмотра записей. Личности еще десяти предполагаемых жертв пока не установлены.

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