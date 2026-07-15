Ученые выяснили, как меняется мозг женщины после рождения второго ребенка, пишет Metro.

Исследование проекта BeMother показало, что каждая беременность уникальным образом изменяет структуру и активность мозга женщины. Ученые из Амстердамского университета провели МРТ-сканирование сотен женщин — до зачатия, во время беременности и через полгода после родов.

Выяснилось, что первая беременность сопровождается у меньшением объема серого вещества в среднем на 5% — в основном в зонах, отвечающих за мечты, воспоминания и самоанализ. Однако это не признак повреждения мозга: эксперты объясняют процесс «синаптической обрезкой» — удалением слабых нейронных связей для усиления необходимых, чтобы сделать мозг более эффективным для материнства. Частично утраченный объем восстанавливается после родов, но не полностью.

Вторая беременность не повторяет изменения, а развивает их. Основные зоны, уже перестроенные в первый раз, показывают лишь минимальные сдвиги — база уже заложена. Зато активизируются нейронные сети, связанные с вниманием и реактивностью: мозг матери адаптируется к необходимости ухаживать за несколькими детьми.

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